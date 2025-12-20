Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio di Juve-Roma, sfida più attesa della 16esima giornata di Serie A. Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Juve e Roma si sfidano nel big match della sedicesima giornata di Serie A: 90? da brividi, che potrebbero dire moltissimo in chiave scudetto e soprattutto per la corsa a un posto in Champions League. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Yildiz e compagni vogliono sfruttare il fattore campo e regalare un’altra gioia ai propri tifosi, dopo i recenti risultati molto positivi: la Juve è in crescita, la vittoria ottenuta a Bologna non è un caso e adesso Luciano Spalletti è alla ricerca di continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Roma, Spalletti lo fa fuori: panchina per un Big!

Leggi anche: Juve Roma, un big a rischio per il match dell’Allianz Stadium: lo stop potrà tenerlo fuori dal match contro i bianconeri di Spalletti

Leggi anche: Conte-Spalletti, primo duello in panchina: Napoli-Juve fa la storia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spalletti: Milik convocato, Bremer gioca. Bella Juve? Meglio avere i vestiti stropicciati ma...; Spalletti: 'Bremer gioca. Da Gasp c'è da imparare'; Spalletti, l’assist perfetto. Squalificato per Juve-Roma: l’assenza può cambiare la stagione; Conferenza Stampa Luciano Spalletti in Diretta Streaming | IT.

Juve-Roma, Spalletti lo fa fuori: panchina per un Big! - Roma, sfida più attesa della 16esima giornata di Serie A ... calciomercato.it