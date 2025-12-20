Juve-Roma Spalletti lo fa fuori | panchina per un Big!
Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio di Juve-Roma, sfida più attesa della 16esima giornata di Serie A. Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Juve e Roma si sfidano nel big match della sedicesima giornata di Serie A: 90? da brividi, che potrebbero dire moltissimo in chiave scudetto e soprattutto per la corsa a un posto in Champions League. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Yildiz e compagni vogliono sfruttare il fattore campo e regalare un’altra gioia ai propri tifosi, dopo i recenti risultati molto positivi: la Juve è in crescita, la vittoria ottenuta a Bologna non è un caso e adesso Luciano Spalletti è alla ricerca di continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Juve Roma, un big a rischio per il match dell’Allianz Stadium: lo stop potrà tenerlo fuori dal match contro i bianconeri di Spalletti
Leggi anche: Conte-Spalletti, primo duello in panchina: Napoli-Juve fa la storia
Spalletti: Milik convocato, Bremer gioca. Bella Juve? Meglio avere i vestiti stropicciati ma...; Spalletti: 'Bremer gioca. Da Gasp c'è da imparare'; Spalletti, l’assist perfetto. Squalificato per Juve-Roma: l’assenza può cambiare la stagione; Conferenza Stampa Luciano Spalletti in Diretta Streaming | IT.
Juve-Roma, Spalletti lo fa fuori: panchina per un Big! - Roma, sfida più attesa della 16esima giornata di Serie A ... calciomercato.it
L’ex Juve e Roma Fonseca: «Spalletti va rinnovato. Se batte Gasperini, la Juventus è da scudetto» - L’ex Juve e Roma Fonseca a Gazzetta: «Spalletti va rinnovato. tuttojuve.com
Juventus-Roma: da Gasperini a Spalletti in corsa, intrecci e sliding doors di due panchine bollenti - Roma è sicuramente il big match della 16esima giornata della Serie A 2025/2026 una giornata condizionata dallo slittamento delle partite delle 4 squadre impegnate nella Supercoppa Italiana, ... calciomercato.com
NAPOLI JUVENTUS 2-1 ADANI SU SPALLETTI! GIOCATORI SCARSI TRANNE YILDIZ! #calcio #news #juve
Probabili formazioni Juve Roma Sorpresa in attacco, le scelte di Spalletti - facebook.com facebook
Ultimissime di formazione su #JuveRoma Le probabili scelte x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.