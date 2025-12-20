Juve Roma Spalletti e Gasperini condividono lo stesso primato in questa Serie A | c’entra la fase difensiva Di cosa si tratta

Juve Roma, dominano le statistiche sui gol subiti da palla inattiva. Spalletti e Gasperini si sfidano contando sulla solidità del reparto arretrato. La Juventus e la Roma si presentano all’appuntamento di questa sera, sabato 20 dicembre 2025, forti di una solidità difensiva che le pone ai vertici del calcio italiano per organizzazione e disciplina. In un campionato dove i dettagli spesso decidono le sorti delle grandi sfide, le palle inattive rappresentano un banco di prova fondamentale. Secondo le ultime analisi statistiche, i bianconeri di Luciano Spalletti e i giallorossi di Gian Piero Gasperini condividono un primato invidiabile: sono due delle quattro squadre, insieme a Lazio e Cremonese, ad aver subito il minor numero di reti su sviluppo di palla inattiva in questa Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

