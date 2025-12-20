Juve Roma ricordo speciale per Kalulu | ecco il motivo Il difensore bianconero può tornare protagonista | l’evento risalente a quasi tre anni fa

Juve Roma, Pierre Kalulu guida la difesa di Luciano Spalletti. Il francese ha già segnato ai giallorossi e punta a ripetersi allo Stadium. La Juventus si prepara ad accogliere la Roma di Gian Piero Gasperini in un'atmosfera elettrica, con l'Allianz Stadium pronto a spingere i bianconeri verso il sorpasso in classifica. Tra i protagonisti più attesi del match di stasera, sabato 20 dicembre 2025, c'è indubbiamente Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato in estate dal Milan e diventato rapidamente un perno insostituibile per Luciano Spalletti, ha un legame statistico particolare con la formazione capitolina.

Juventus - Roma, Soulè e Dybala ex di turno: cosa hanno vinto in bianconero? - Roma non è mai una partita come le altre e, anche in questa stagione, il match dell’Allianz Stadium di sabato 20 docembre 2025 si arricchisce di storie e incroci dal sapore speciale. tag24.it

Roma, Dybala ritrova la Juventus: l’argentino contro i bianconeri deve ormai sfatare un tabù. I dettagli - Roma, Dybala non si è ancora sbloccato contro la Juventus da ex e quindi proverà a trovare la rete questa sera. calcionews24.com

MATCHDAY 20:45 #JuveRoma FORZA ROMA! #ASRoma - facebook.com facebook

Sold out all’Allianz Stadium per #JuveRoma Numeri impressionanti quest’anno x.com

