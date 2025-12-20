Dopo la sfida tra Juve e Roma, Juve Roma LIVE presenta il commento post-gara con Chiara Aleati e Paolo Rossi. Un'analisi obiettiva e senza fronzoli, per comprendere i momenti salienti dell'incontro e le prospettive future delle due squadre. Seguite il nostro approfondimento in diretta, per avere un quadro chiaro e aggiornato su quanto accaduto sul campo. Buona visione.

Juve Roma, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro la Roma quest’oggi, nella 16ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE ROMA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Roma LIVE, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Juventus-Roma, il risultato in diretta LIVE - La Juventus ha vinto ben 11 delle ultime 14 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta): parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben 10 volte; tuttavia, i bianconeri hanno ... sport.sky.it