Juve Roma LIVE l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium | un’assenza dell’ultima ora! Le novità sulle scelte di Spalletti
di Marco Baridon Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16« giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell’entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Roma 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Roma: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve Roma LIVE: l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti
Leggi anche: Juve Sporting LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti
Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni - Roma è la partita clou della 16ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 20:45 con diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN, Sky Sport e NOW ... fanpage.it
Juventus-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Juventus- sport.virgilio.it
Juventus-Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Roma di Sabato 20 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
MATCHDAY 20:45 #JuveRoma FORZA ROMA! #ASRoma - facebook.com facebook
Sold out all’Allianz Stadium per #JuveRoma Numeri impressionanti quest’anno x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.