Riflettori accesi sull’Allianz Stadium per il match clou della sedicesima giornata di Serie A. Juventus e Roma si giocano punti pesanti nella corsa Champions, con i bianconeri reduci dal successo di Bologna e i giallorossi forti della vittoria sul Como. Le scelte di Spalletti. La notizia più attesa in casa bianconera è il rientro dal primo minuto di Bremer, assente da quasi tre mesi. Luciano Spalletti punta su una difesa a tre con Kalulu e Kelly ai lati del brasiliano, mentre restano da valutare Cabal e Rugani, entrambi affaticati. In mezzo al campo Locatelli e Thuram garantiscono equilibrio, con McKennie e Cambiaso sulle corsie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Roma, le probabili formazioni: Bremer torna dal 1’, Gasperini senza Dovbyk

