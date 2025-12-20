Juve-Roma il doppio ex Boniek | Gasperini da scudetto come finirà

È la sua partita, l’incrocio di una vita calcistica, lo scrigno di sensazioni senza tempo. Zibì Boniek vivrà stasera Juventus-Roma (diretta su Sky e Dazn, ore 20.45) con passione e curiosità, da nobile ex di questa contesa. Zibì, trattasi di una sfida unica per lei. «Beh, avendo giocato in entrambe le squadre, e che squadre erano le mie, come potrei far finta di niente?». Juve la moglie, la Roma l’amante? «Solo due grandi club nei quali ho disputato stagioni meravigliose, sia nella Juventus che nella Roma. Quando eravamo re». Tre anni a Torino e tre a Roma, mondi agli antipodi anche per giocare a calcio? «Erano squadre fantastiche che si giocavano sempre lo scudetto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

