Juve Roma 2-1 | vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium! Decidono le reti di Conceicao e Openda

La partita tra Juventus e Roma, valida per la 16a giornata di Serie A 2025/26, si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1 allo Stadium. Decisive le reti di Conceicao e Openda, che hanno permesso alla Juventus di ottenere i tre punti in una gara combattuta. Di seguito, la sintesi, i dettagli e le principali azioni del match.

di Andrea Bargione Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16a giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell’entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 2-1: sintesi e moviola. FINISCE QUI! 93? ULTIMI MINUTI DI GARA! – Possesso palla per gli ospiti che provano ad andare in porta: dopo l’errore di Rugani però Ferguson non riesce a colpire in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium! Decidono le reti di Conceicao e Openda Leggi anche: Juventus Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium Leggi anche: Juve Roma, Allianz Stadium sold-out: altra grande risposta dei tifosi bianconeri, numeri impressionanti in questa stagione allo stadio! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus - Roma in Diretta Streaming | IT; Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Pronostico Juventus-Roma | Serie A 2025/26; La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1. LIVE Juventus-Roma 2-1 Serie A 2025/2026: Cinque minuti di recupero Sozza - Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Juventus-Roma 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Conceicao, Openda e Baldanzi - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE - Juventus-Roma 2-1: palo colpito da Yildiz - 45 contro i bianconeri in uno scontro diretto per la Champions League ... ilromanista.eu

Juventus-Roma 1-0 a fine primo tempo Come finirà la partita dell'Allianz Stadium - facebook.com facebook

"#JuveRoma" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.