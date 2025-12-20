Juve Roma 2-1 LIVE | gol di Baldanzi

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1, grazie al gol di Baldanzi. Di seguito, la sintesi, la moviola, il tabellino e la cronaca dell’incontro valido per la 16a giornata di Serie A 2025/26.

di Andrea Bargione Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16a giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell’entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 2-1: sintesi e moviola. 75? GOL ROMA – I giallorossi accorciano il risultato, errore di Zhegrova in mezzo al campo. Poi Ferguson tira in porta di sinistro, da due passi mette in porta Baldanzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Roma 2-1 LIVE: gol di Baldanzi Leggi anche: Fiorentina-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Baldanzi dal 1? Leggi anche: Juve Roma Primavera 1-0 LIVE: che gol di Rizzo, i bianconeri sono avanti! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus - Roma in Diretta Streaming | IT; Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Pronostico Juventus-Roma | Serie A 2025/26; La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1. Juventus-Roma 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Conceicao, Openda e Baldanzi - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE - Juventus-Roma 2-1: Baldanzi accorcia le distanze - 45 contro i bianconeri in uno scontro diretto per la Champions League ... ilromanista.eu

Pagina 1 | Dove vedere Juve-Roma in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la sedicesima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Spalletti e Gasperini ... msn.com

Roma-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A

"#JuveRoma" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

#Openda o #David Scelto l’attaccante per #JuveRoma - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.