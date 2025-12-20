Juve Roma 1-0 LIVE | pericolosi i bianconeri con Openda prima e Rugani poi chiude la difesa giallorossa

Seguiamo in tempo reale la sfida tra Juventus e Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 2025/26. I bianconeri si sono resi pericolosi con Openda e Rugani, ma la difesa giallorossa ha mantenuto la porta inviolata. Di seguito, la sintesi, la moviola, il tabellino e il risultato aggiornato del match.

di Andrea Bargione Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16« giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l'ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell'entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 1-0: sintesi e moviola. 67? AVANTI LA JUVE! – Pericolosi i bianconeri con Openda prima e Rugani poi, chiude la difesa giallorossa e riparte dal fondo.

Juventus-Roma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Conceicao

Juventus-Roma 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

