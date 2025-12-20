Juve Roma 0-0 LIVE | Openda cerca Thuram palla altissima

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con un risultato di 0-0. Durante l’incontro, Openda ha cercato Thuram, ma la palla è finita alta. Di seguito, si presenta una sintesi dei momenti salienti, le decisioni della moviola, il tabellino e le cronache più importanti di questa sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2025/26.

di Andrea Bargione Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16« giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l'ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell'entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. Juve Roma 0-0: sintesi e moviola. 24? AMMONITO JUVE – Cartellino giallo ai danni di Conceicao per un fallo su Konè. 23? OCCASIONE JUVE – I bianconeri costruiscono bene sulla sinistra con Yildiz che cerca Openda e poi palla in mezzo per Thuram che spara alto.

