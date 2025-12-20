Juve Roma 0-0 LIVE | Locatelli ci prova su punizione blocca Svilar

La partita tra Juventus e Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 2025/26, si è conclusa con uno 0-0. Nel corso dell'incontro, Locatelli ha tentato una punizione senza successo, con Svilar che ha parato senza problemi. Di seguito, la sintesi, la moviola, il tabellino e le principali cronache del match.

di Andrea Bargione Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16« giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium)  – Forte di  due vittorie consecutive  – l’ultima fondamentale a Bologna – la  Juve  si affaccia allo scontro diretto con la  Roma  sulle ali dell’entusiasmo. Obiettivo? Vincere e  accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 0-0: sintesi e moviola. 14? POSSESSO ROMA – Lungo giro palla dei giallorossi allo Stadium, prova il tiro in porta Soulè ma viene chiuso da Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

