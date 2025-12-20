Juve la notte per farsi un bel regalo Spalletti-Gasp sfida da Champions

Mentre le altre big d'Italia battagliano nelle serate per niente calde d'Arabia, lo Stadium offre stasera (20.45) uno Juve-Roma che può regalare nuovi sogni a entrambe. Magari non di scudetto, ma di un pass Champions che è cadeau sempre graditissimo. Spalletti contro Gasp, sfida di maestri. Il primo sembra aver trovato la quadra tattica della sua Juve a Bologna riportando almeno il sorriso, il condottiero della Roma vola alto adattando il proprio calcio radicale a una rosa giallorossa che abbonda di talento, ma non certo di attaccanti all'altezza. I bianconeri possono rifarsi sotto alle prime e mettere virtualmente pressione approfittando del recupero cui sono obbligate Inter, Napoli e Milan impegnate in Supercoppa, per non dire anche dei rossoblù superati.

