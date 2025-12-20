Juve Conceicao-Openda per spiccare il volo battuta 2-1 la Roma | ai giallorossi non basta Baldanzi

La Juventus si impone sulla Roma con un risultato di 2-1, grazie ai gol di Conceicao e Openda, mentre Baldanzi prova a riaprire la partita. La sfida ha mostrato un buon equilibrio tra le due squadre, con i bianconeri che cercano di spiccare il volo sotto la guida di Conceicao e Openda. Juve, Conceicao-Openda per spiccare il volo, battuta 2-1 la Roma: ai giallorossi non basta Baldanzi.

JUVENTUS-ROMA 2-1 MARCATORI: 44'pt Conceicao, 25'st Openda, 30'st Baldanzi. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 7 (16'st Rugani 6), Kelly 6; McKennie 7, Locatelli 7, Thuram 6.5, Cambiaso 6.5 (44'st Kostic sv); Conceicao 7 (16'st Zhegrova 6), Yildiz 7 (44'st Miretti sv); Openda 7 (37'st David sv). In panchina: Perin, Scaglia, Joao Mario, Rouhi, Felipe, Adzic, Milik. Allenatore: Spalletti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Juve, Conceicao-Openda per spiccare il volo, battuta 2-1 la Roma: ai giallorossi non basta Baldanzi Leggi anche: La Juve si prende un’altra vittoria pesante, Roma battuta 2-1: Conceiçao e Openda, Spalletti sorride Leggi anche: Juventus-Roma 2-1, Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juve, Conceicao-Openda per spiccare il volo, battuta 2-1 la Roma: ai giallorossi non basta Baldanzi; Juventus-Roma, formazioni ufficiali: Spalletti lancia Bremer e sceglie Openda in avanti. Difesa inedita per Gasperini; Juventus-Roma 2-1, le pagelle: Openda dà ragione a Spalletti, Bremer a Chiellini. Male Gasp. Juventus-Roma 2-1 Conceicao e Openda decidono il match - La Juventus batte la Roma e si rilancia in classifica La Juventus dopo la vittoria convincente di Bologna batte la Roma e si rilancia in classifica, adesso il distacco dalla squadra di Gasperini è di ... sportpaper.it

Juventus-Roma 2-1: Conceição-Openda, lo scontro diretto per la Champions League è bianconero - Conceição trova il vantaggio, Openda il raddoppio, Baldanzi accorcia ma non basta: Juventus a - eurosport.it

Juventus-Roma 2-1. Seconda vittoria consecutiva per Spalletti grazie alle reti di Conceicao e Openda - Seconda vittoria consecutiva per la Juve che batte la Roma e sale a - tuttojuve.com

Tonight's MVP... Francisco Conceicao! #JuveRoma [2-1] - facebook.com facebook

#Conceicao, #Juve no limits: "Siamo in alto per vincere". Poi le parole sull'infortunio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.