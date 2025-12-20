Jude Bellingham ha segnato il primo gol della partita contro il Siviglia con un colpo di testa efficace. La sua rete ha aperto le marcature, influenzando l’andamento del match. La semplicità dell’azione e la puntualità del giocatore sono state evidenti, senza generare discussioni o polemiche sui social. È un esempio di come un singolo episodio possa cambiare il corso di una partita. Jude Bellingham apre le marcature contro il Siviglia.

2025-12-20 23:04:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il brillante colpo di testa della stella inglese ha fatto la differenza nell’intervallo. Jude Bellingham ha portato il Real Madrid in vantaggio per 1-0 contro il Siviglia mentre cercano di mettere pressione sul Barcellona nella corsa al titolo LaLiga. Il Real Madrid è arrivato allo scontro di sabato con quattro punti di distacco dai rivali storici in testa alla classifica e cercando di evitare la terza sconfitta casalinga consecutiva. Le sconfitte al Santiago Bernabeu contro Celta Vigo e Manchester City hanno esercitato una pressione significativa su Xabi Alonso, che è stata in qualche modo alleviata da un paio di vittorie esterne successive. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Artilheiros do Real Madrid em 2025: Kylian Mbappé - 58 Viní Jr - 13 Jude Bellingham - 11 Rodrygo - 10 Endrick - 5 Arda Güler - 5 Gonzalo Garcia - 5 Brahim Diaz - 5 Fede Valverde - 4 x.com

