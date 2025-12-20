Jeffrey Epstein e la 14enne a Mar-a-Lago da Donald Trump | È una bella ragazza vero?
«È una bella ragazza, vero?». Jeffrey Epstein lo disse a Donald Trump dandogli una gomitata, mentre gli presentava una 14enne nella sua culla a Mar-a-Lago. È questo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Epstein files, la 13enne portata a Mar-a-Lago da Trump: «È una bella ragazza, vero?»
Leggi anche: Il New York Times rivela alcune email di Jeffrey Epstein: «Donald Trump ha passato ore a casa mia insieme a una ragazza»
La ricostruzione del caso Epstein: il processo e l’accordo del 2008, le vittime e i files.
Jeffrey Epstein e la 14enne a Mar-a-Lago da Donald Trump: «È una bella ragazza, vero?» - Jeffrey Epstein lo disse a Donald Trump dandogli una gomitata, mentre gli presentava una 14enne nella sua culla a Mar- msn.com
Epstein files, la 13enne portata a Mar-a-Lago da Trump: «È una bella ragazza, vero?» - Tra cui una 13enne che ha raccontato di essere stata portata a Mar- msn.com
Cosa c'è di davvero importante negli Epstein files - Migliaia di foto, politici e personaggi dello spettacolo "in mutande", situazioni scottanti: l'elenco con tutti i nomi e le migliaia di vittime ... today.it
Migliaia di pagine di documenti, centinaia di foto e video, una lunghissima rubrica telefonica di quasi 100 pagine e soprattutto i nomi, censurati, di 1.200 giovani donne abusate da Jeffrey Epstein e i suoi sodali. A poche ore dalla scadenza stabilita dal Congr - facebook.com facebook
Il dipartimento della Giustizia Usa ha pubblicato sul proprio sito centinaia di file del caso di Jeffrey Epstein, incluse molte foto x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.