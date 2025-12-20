Jeep Compass sale di livello e lancia l’elettrico
di Gianluca Sepe La Jeep più italiana di tutte compie un passo verso il futuro. Compass raggiunge la prova di maturità e diciotto anni dopo il suo arrivo sul mercato si evolve raggiungendo la piena elettrificazione grazie alla prima storica versione BEV. La rivoluzione però non finisce qui perché oltre ai cambiamenti sotto pelle, sono evidenti anche quelli estetici e tecnici che si possono toccare con mano. La nuova Jeep Compass è innanzitutto più grande, 4,55 metri, 15 cm in più rispetto al passato, con un aumento anche della larghezza ora a 1,92 metri (+8,5 cm). Il passo arriva a 2,79 metri, offrendo così anche il massimo in termini di abitabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Nuova Jeep Compass, versatilità totale e tecnologia avanzata
Leggi anche: Jeep Compass: avviata a Melfi la produzione della nuova generazione
Jeep Compass sale di livello e lancia l’elettrico; Jeep, oltre un milione di vendite nel 2025: l’Italia è il primo mercato europeo; In 2025 vendite Jeep oltre quota 1 mln, aspettando il Compass ‘italiano’; Jeep oltre un milione di vendite nel 2025 | l’Italia è il primo mercato europeo.
Jeep Compass sale di livello e lancia l’elettrico - di Gianluca Sepe La Jeep più italiana di tutte compie un passo verso il futuro. msn.com
Jeep Compass: tutti i dettagli della nuova e-Hybrid Plug-in con batteria da 17,9 kWh - in unisce 225 CV, batteria da 17,9 kWh e autonomia elettrica fino a 92 km. msn.com
Jeep, oltre un milione di vendite nel 2025: l’Italia è il primo mercato europeo - Avenger guida i SUV nel mercato nazionale e debutta la nuova Compass prodotta a Melfi Jeep chiude il 2025 superando il milione di unità vendute a livello globale e confermandosi tra i marchi a vocazio ... msn.com
Distese di neve infinite. La colorazione Antarctica di Nuova Jeep® Compass richiama la purezza glaciale, in un ambiente dove la natura domina e il freddo si fa sentire. #Jeep #JeepCompass #Adventure #Freedom - facebook.com facebook
Nuova Jeep Compass, adesso è anche ibrida Plug-in: ecco caratteristiche e prezzi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.