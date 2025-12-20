di Gianluca Sepe La Jeep più italiana di tutte compie un passo verso il futuro. Compass raggiunge la prova di maturità e diciotto anni dopo il suo arrivo sul mercato si evolve raggiungendo la piena elettrificazione grazie alla prima storica versione BEV. La rivoluzione però non finisce qui perché oltre ai cambiamenti sotto pelle, sono evidenti anche quelli estetici e tecnici che si possono toccare con mano. La nuova Jeep Compass è innanzitutto più grande, 4,55 metri, 15 cm in più rispetto al passato, con un aumento anche della larghezza ora a 1,92 metri (+8,5 cm). Il passo arriva a 2,79 metri, offrendo così anche il massimo in termini di abitabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jeep Compass sale di livello e lancia l’elettrico

