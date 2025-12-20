Jazz Open fino al 2030 Intesa sul festival europeo
Jazz Open, il festival di caratura internazionale che Modena si prepara ad accogliere la prossima estate, non sarà un evento ‘spot’, limitato a una sola edizione o un solo anno: il Comune di Modena e Jazzopen Italia hanno infatti sottoscritto un accordo quinquennale che – viene sottolineato – "garantisce una collaborazione strutturata fino al 2030". Certo, la prima edizione (dal 13 al 18 luglio 2026) sarà come un banco di prova anche per la nostra città e per gli stessi organizzatori, ma la prospettiva è di fare del festival un evento capace di rinnovarsi di anno in anno: "L’intesa – osserva il Comune – rafforza la partnership con uno dei festival musicali più prestigiosi d’Europa e conferma Modena come luogo capace di accogliere e fare propri grandi progetti culturali di respiro internazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
