Ardon Jashari, centrocampista del Milan, durante un'intervista per la 'Gazzetta' ha voluto soffermarsi a parlare di Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari su Rabiot: “Ha avuto subito un grande impatto. E’ importante per il Milan”

Leggi anche: Milan, Tare: “La società mi ha supportato su Allegri. Jashari ha tutto per essere un grande”

Leggi anche: Rabiot non si sbottona: “Milan-Napoli? Una gara importante, non la più importante”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ardon Jashari racconta l'esperienza al Milan e esalta Modric, Rabiot e Allegri; Jashari: Vedrete chi sono, al Milan imparo da Modric. Allegri fondamentale per noi; L'obiettivo Champions e non solo: Jashari lancia la sfida al Napoli, poi esalta Rabiot e Modric!; Jashari: Tutti sanno quanto ho voluto il Milan, vedrete chi sono. Imparo da Modric, Allegri ci dà fiducia.

Jashari: «Giocare con Modric è incredibile. Rabiot non puoi imitarlo» - Jashari, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi compagni di reparto Luka Modric e Adrien Rabiot Ardon Jashari ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, oltre alla qu ... milannews24.com

Milan, Jashari: "Allegri dà fiducia ai singoli, Rabiot non puoi imitarlo. Scudetto? È presto..." - Il feeling tra Ardon Jashari e Massimiliano Allegri è evidente dalle dichiarazioni del tecnico, ma anche da quelle del centrocampista del Milan,. tuttomercatoweb.com

Jashari su Modric: "Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha una mentalità vincente incredibile" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero ... milannews.it