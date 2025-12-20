Jannik Sinner non potrà vincere l’automobile al One Point Slam Il tipo di vettura e i motivi del divieto

La passione di Jannik Sinner per le automobili non è mai stata nascosta ed è ben nota a tutti i sostenitori dell’attuale numero 2 del mondo. Il campione in carica di Australian Open e Wimbledon ha sempre manifestato un certo interesse per i motori e ha evidenziato una apprezzabile competenza nel settore, costruendo anche un parco macchine da vero amante del settore. In certi tornei vengono messe in palio delle quattroruote che fanno gola ai giocatori per gentile concessione degli sponsor di turno e l’occasione di portare a casa le chiavi è stata sfruttata più volte dal fuoriclasse altoatesino. Un’automobile sarà protagonista anche al Million Dollar One Point Slam, l’evento che si disputerà martedì 13 gennaio sul cemento di Melbourne come antipasto agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

