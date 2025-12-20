James Bond e Rocky su Netflix | Accordo shock con Amazon MGM

I classici della saga James Bond (e non solo) arriveranno per un periodo limitato su Netflix, la famosa rivale di Amazon. Netflix ha siglato un accordo licensing inaspettato con Amazon MGM Studios per portare in streaming una selezione di titoli iconici, tra cui quattro film James Bond: Die Another Day, Quantum of Solace, Skyfall e No Time to Die. I film saranno disponibili dal 15 gennaio 2026 per tre mesi in USA, paesi di lingua tedesca, Francia, America Latina e altri territori. La conferma è arrivata via Deadline. L’accordo include anche film delle franchise Rocky e Creed, i titoli Legally Blonde e serie Amazon Original come Hunters (già disponibile per 12 mesi) e The Man in the High Castle. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

