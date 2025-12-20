Jake Paul sul ring fuggiva come un bambino alla fine Joshua gli ha fratturato la mascella

20 dic 2025

Doveva essere una farsa, e lo è stata fino a un certo punto. A Miami, Anthony Joshua mette fine alla “sfida” contro Jake Paul spaccandogli la mascella. Ne parla il Times. Joshua-Paul: la descrizione di un autentico freak show. I dettagli. Si legge sul Times: Il circo mediatico tra un autentico ex campione del mondo dei pesi massimi e un ex attore di Disney Channel si è rivelato farsesco, poco edificante e infine devastante, esattamente come ci si poteva aspettare. Anthony Joshua ha festeggiato col gesto di taglio della gola al centro del ring dopo aver finalmente posto fine, al sesto round, a una sequenza di riprese sgangherate e imbarazzanti con un violento destro che ha fratturato la mascella di Jake Paul in due punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

