Jake Paul stavolta lo show finisce male | Joshua domina e vince per ko
(Adnkronos) – Un destro terrificante e Jake Paul finisce ko. Anthony Joshua, ex campione mondiale dei pesi massimi, si aggiudica il match d'esibizione con lo youtuber sul ring di Miami. Paul, influencer americano che da anni si cimenta nella boxe, finisce al tappeto nel sesto degli 8 round in programma e chiude la serata con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Joshua-Jake Paul, lo YouTuber va k.o. al sesto round nel match show a Miami (ma si intasca 80 milioni di euro) - A vincere il match show di pugilato è stato Anthony Joshua, che ha messo ... msn.com
Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, KO al sesto round - Il campione di pugilato Anthony Joshua ha battuto lo youtuber Jake Paul per KO al sesto round. ansa.it
Pugilato: mascella rotta per Paul, ancora polemiche sul match-show - Fa ancora discutere il match di questa notte tra Anthony Joshua e Jake Paul, conclusosi al sesto round con il KO di quest'ultimo. ansa.it
Alla fine è successo. Anthony Joshua ha preso la faccenda più o meno seriamente e ha steso Jake Paul. L’onorabilità della boxe ringrazia. - facebook.com facebook
