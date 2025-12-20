Italiano raggiunge la sua seconda finale in rossoblù | Siamo stati coraggiosi a rischiare

L'Inter News 24 riporta che l'Italiano, rappresentato dal Bologna, raggiunge per la seconda volta la finale in rossoblù. La squadra ha dimostrato coraggio rischiando, e ora si prepara a competere per la Supercoppa a Riad. La vittoria contro l’Inter ai rigori, con Ravaglia e Immobile protagonisti, evidenzia l'importanza della determinazione e della tenacia nel percorso della squadra.

Inter News 24 Italiano punta alla Supercoppa a Riad, il Bologna elimina l'Inter ai rigori: Ravaglia protagonista, Immobile decisivo dal dischetto. Il Bologna è ancora in finale. A Riad, nella semifinale di Supercoppa Italiana, la squadra rossoblù supera l'Inter ai calci di rigore e conquista l'accesso all'ultimo atto contro il Napoli. Per Vincenzo Italiano è la seconda finale in rossoblù nel 2025, dopo la Coppa Italia vinta a maggio: un percorso che certifica la crescita e la personalità di un gruppo ormai abituato ai grandi palcoscenici. La serata saudita si apre in salita per il Bologna, colpito quasi subito dal vantaggio nerazzurro.

