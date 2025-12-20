Italiano esalta il Bologna dopo l’impresa di Riyad contro l’Inter di Chivu | Orgoglio qualità e maturità
Inter News 24 Italiano, la Supercoppa come consacrazione: rimonta, rigori e una finale che vale la crescita di un gruppo ormai pronto per il tavolo delle grandi. Otto finali in carriera, l’ottava conquistata nel deserto saudita. Vincenzo Italiano continua la sua ascesa iniziata nel 2018 dall’Arzignano e arrivata fino a Riyad, trascinando il Bologna all’atto conclusivo della Supercoppa Italiana dopo l’eliminazione dell’Inter ai rigori. Un percorso che certifica crescita, identità e maturità. Il tecnico rossoblù ha letto così la semifinale: «Iniziare andando sotto non è stato facile. È stata una bella mazzata a livello mentale, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bologna, Italiano esalta Immobile: "È un cecchino infallibile" - Dopo la vittoria ai rigori in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. lalaziosiamonoi.it
Bologna, Italiano: “DNA da grandi. Immobile ci è mancato molto, ora spero che…” - Il Bologna si aggiudica la semifinale di Supercoppa contro l'Inter. fantamaster.it
Bologna, l’effetto “Mister Finale”: Vincenzo Italiano non si ferma più. Sono 5 in 4 anni - Vincenzo Italiano non si ferma più: quinta finale in quattro anni dopo aver conquistato l'ultimo atto della Supercoppa con il suo Bologna ... gianlucadimarzio.com
