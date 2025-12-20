Inter News 24 Italiano, la Supercoppa come consacrazione: rimonta, rigori e una finale che vale la crescita di un gruppo ormai pronto per il tavolo delle grandi. Otto finali in carriera, l’ottava conquistata nel deserto saudita. Vincenzo Italiano continua la sua ascesa iniziata nel 2018 dall’Arzignano e arrivata fino a Riyad, trascinando il Bologna all’atto conclusivo della Supercoppa Italiana dopo l’eliminazione dell’Inter ai rigori. Un percorso che certifica crescita, identità e maturità. Il tecnico rossoblù ha letto così la semifinale: «Iniziare andando sotto non è stato facile. È stata una bella mazzata a livello mentale, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italiano esalta il Bologna dopo l’impresa di Riyad contro l’Inter di Chivu: «Orgoglio, qualità e maturità»

