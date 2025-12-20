Inter News 24 L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha detto la sua dopo il successo in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il tecnico degli emiliano Vincenzo Italiano si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. IMMOBILE DECISIVO? – « L’abbiamo preso proprio per quello. È cascato a pennello Immobile. È rimasto per tempo fuori, è rientrato, gli è capitato questo pallone, bravissimo lui, c’era una maledizione su quella porta, ma quello decisivo è caduto sui piedi di chi ha dimostrato negli anni di essere un cecchino ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italiano a Mediaset: «Gran primo tempo nostro, Inter meglio nel secondo. I rigori ci hanno premiato. Non era facile…»

