Italia è nubifragio! Strade piegate dal maltempo tra danni e inondazioni Disperazione

La pioggia cade senza sosta, riempie le strade fino a cancellarne i contorni, trascina fango e detriti verso il basso, dentro le case, nei garage, nelle cantine. È una scena ormai familiare sull’ Isola d’Elba, colpita ancora una volta da un violento nubifragio che ha messo in ginocchio il territorio e riportato alla luce una fragilità sempre più evidente. Il maltempo non ha lasciato tregua, trasformando intere zone in canali improvvisati e isolando alcune frazioni nel giro di poche ore. Venerdì 19 dicembre l’isola è stata attraversata da precipitazioni intense che hanno causato inondazioni, frane e gravi disagi alla viabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

