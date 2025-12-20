Israele Russia e Thailandia | Bangkok nuovo crocevia della guerra economica

Negli ultimi mesi è emerso un quadro sorprendentemente coerente: la Russia, isolata dalle forniture occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina, ha costruito una rete di approvvigionamento alternativa nel Sud-Est asiatico. Al centro di questa rete c’è la Thailandia, divenuta uno snodo per la manutenzione e il rifornimento di componenti aeronautici necessari a mantenere operativa la flotta civile russa. Bangkok offre ciò che a Mosca serve: uno hub logistico imponente, una posizione geopolitica non allineata e un’industria locale desiderosa di inserirsi in un mercato lasciato scoperto dalle sanzioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

ASIA TODAY Doha, nessun risultato dal vertice sulla forza internazionale a Gaza; Mistero sulla morte di Ivan Fantasia: il 37enne trovato in una stanza d’albergo in Thailandia; MYANMAR Onu: l’attacco militare all’ospedale nello Stato Rakhine ‘crimine di guerra’.

"Guarda che non c'è solo la Russia, ci sono anche delle democrazie in una torsione autoritaria che tu non riconosci, come lo Stato d’Israele. Non ti sento mai parlare del congelamento degli asset israeliani". Il deputato di Avs Marco Grimaldi gela in diretta Davi - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #18dicembre #Ucraina #Zelensky #Putin #Russia #Donbass #Trump #Israele #Hamas #Gaza #Bruxelles #Garlasco #Askatasuna #Salute #PapaLeoneXIV x.com