Israele Russia e Thailandia | Bangkok nuovo crocevia della guerra economica

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi è emerso un quadro sorprendentemente coerente: la Russia, isolata dalle forniture occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina, ha costruito una rete di approvvigionamento alternativa nel Sud-Est asiatico. Al centro di questa rete c’è la Thailandia, divenuta uno snodo per la manutenzione e il rifornimento di componenti aeronautici necessari a mantenere operativa la flotta civile russa. Bangkok offre ciò che a Mosca serve: uno hub logistico imponente, una posizione geopolitica non allineata e un’industria locale desiderosa di inserirsi in un mercato lasciato scoperto dalle sanzioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

