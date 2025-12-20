ischia 400 nasse abusive sequestrate dalla guardia costiera

Tempo di lettura: < 1 minuto Una operazione condotta dalla Guardia Costiera di Ischia ha permesso il sequestro di circa 400 nasse e due palangari che erano stati calati illegalmente su fondali all’interno dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. I militari hanno perlustrato un tratto di mare nella zona a sud ovest dell’isola, conosciuta per la presenza di numerose specie ittiche, ritrovando i numerosi attrezzi da pesca utilizzati abusivamente e per questo motivo neppure segnalati adeguatamente, dissimulati abilmente sul fondale. Il sequestro è stato effettuato con la collaborazione del personale del Regno di Nettuno, l’area marina protetta di Ischia e Procida, col supporto tecnico-scientifico della Stazione Zoologica Anton Dohrn e grazie alla collaborazione di una unità da pesca locale, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

