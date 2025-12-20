Irreperibile per i carabinieri ma tradito dalla diretta con la fidanzata su TikTok | arrestato

I carabinieri della stazione di Chieri lo stavano cercando da diverse settimane e lo hanno trovato grazie a una live su TikTok che l’uomo ha fatto da casa sua insieme alla fidanzata. Nulla è stato più facile per i militari che erano sulle sue tracce da ottobre. L’intenso monitoraggio del web da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

