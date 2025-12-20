VOLLEY Dopo il turno di riposo scorso e la crisi di inizio dicembre l’Invicta prova a regalarsi un Natale sereno. Stasera, per l’undicesima giornata di serie B maschile di volley, l’Invicta di Fabrizio Rolando ospita la Pallavolo Massa Carrara. Complice la pausa forzata del calendario nel turno scorso i grossetani si sono allenati bene ed in maniera importante per ritrovare convinzione e brillantezza dopo un periodo davvero negativo. Stasera alle 21 contro la formazione di Massa Carrara servirà quindi mettere in campo quello che Rolando chiede durante gli allenamenti. Continuano i problemi al ginocchio per Pellegrino, che nonostante la pausa forzata scorsa, non ha recuperato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Invicta con il Massa Carrara. Dimenticare i tre ko di fila

Leggi anche: Pallavolo Massa Carrara ko. Non si trova il riscatto sperato

Leggi anche: Il Bisonte Firenze ancora ko: con Bergamo il quarto ko di fila

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Invicta con il Massa Carrara. Dimenticare i tre ko di fila.

Invicta con il Massa Carrara. Dimenticare i tre ko di fila - Dopo il turno di riposo scorso e la crisi di inizio dicembre l’Invicta prova a regalarsi un Natale sereno. msn.com