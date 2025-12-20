Invicta con il Massa Carrara Dimenticare i tre ko di fila
VOLLEY Dopo il turno di riposo scorso e la crisi di inizio dicembre l’Invicta prova a regalarsi un Natale sereno. Stasera, per l’undicesima giornata di serie B maschile di volley, l’Invicta di Fabrizio Rolando ospita la Pallavolo Massa Carrara. Complice la pausa forzata del calendario nel turno scorso i grossetani si sono allenati bene ed in maniera importante per ritrovare convinzione e brillantezza dopo un periodo davvero negativo. Stasera alle 21 contro la formazione di Massa Carrara servirà quindi mettere in campo quello che Rolando chiede durante gli allenamenti. Continuano i problemi al ginocchio per Pellegrino, che nonostante la pausa forzata scorsa, non ha recuperato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Pallavolo Massa Carrara ko. Non si trova il riscatto sperato
Leggi anche: Il Bisonte Firenze ancora ko: con Bergamo il quarto ko di fila
Invicta con il Massa Carrara. Dimenticare i tre ko di fila.
Invicta con il Massa Carrara. Dimenticare i tre ko di fila - Dopo il turno di riposo scorso e la crisi di inizio dicembre l’Invicta prova a regalarsi un Natale sereno. msn.com
Volley Massa Carrara chiude l’anno in trasferta - Sarà in trasferta, questa sera alle 21, l’ultima partita dell’anno della Pallavolo Massa Carrara impegnata nell’11ª giornata del campionato nazionale maschile di serie B al palazzetto dello sport di M ... sport.quotidiano.net
Volley Massa Marittima - Dream Volley Pisa 1 - 3 (25/14 15/25 19/25 16/25) Dream Volley: Bandini, Boldrini, Burato, De Leon, Fornaciai, Graifenberg, Iljazi, Salamone, Spagnolli. Libero: Marcu. All. Sabatini. Vittoria in trasferta per l’Under 14 femminile del Drea - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.