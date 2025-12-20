"Si tratta a nostro avviso di un piano che mira a sviluppare la Certaldo dei prossimi anni, con la priorità rappresentata comunque dal completamento dei cantieri attualmente in corso e finanziati con fondi del Pnrr perché le scadenze sono ormai vicine. Sotto quest’ultimo aspetto siamo a buon punto e sono quindi fiducioso". Il sindaco Giovanni Campatelli ha così presentato il piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 adottato nei giorni scorsi dalla giunta, che prevede progetti ed idee di investimenti per 8.571.000 euro complessivi. L’annualità 2026 ’vale’ da sola oltre tre milioni e mezzo di euro e la previsione principale riguarda il secondo lotto della ristrutturazione della piscina Fiammetta, per un investimento che richiede una cifra di poco superiore al milione di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investimenti per 8,5 milioni di euro. Dalla piscina a Casa Boccaccio

Leggi anche: Scuole sicure, dalla Regione investimenti per oltre 3 milioni di euro per la riduzione del rischio sismico

Leggi anche: Il Parmigiano Reggiano vola: 66 milioni di euro di ricavi, investimenti per 43 milioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Approvato il bilancio di previsione, nessun aumento per tassazione e costo dei servizi al cittadino; Autotorino chiude i 60 anni con 2,85 miliardi e investimenti record; Investimenti per 8,5 milioni di euro. Dalla piscina a Casa Boccaccio; ZES Unica: agevolazione 2025.

Investimenti per 8,5 milioni di euro. Dalla piscina a Casa Boccaccio - "Si tratta a nostro avviso di un piano che mira a sviluppare la Certaldo dei prossimi anni, con la priorità rappresentata comunque dal completamento dei cantieri attualmente in corso e finanziati con ... msn.com