Investimenti per 8,5 milioni di euro Dalla piscina a Casa Boccaccio
"Si tratta a nostro avviso di un piano che mira a sviluppare la Certaldo dei prossimi anni, con la priorità rappresentata comunque dal completamento dei cantieri attualmente in corso e finanziati con fondi del Pnrr perché le scadenze sono ormai vicine. Sotto quest’ultimo aspetto siamo a buon punto e sono quindi fiducioso". Il sindaco Giovanni Campatelli ha così presentato il piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 adottato nei giorni scorsi dalla giunta, che prevede progetti ed idee di investimenti per 8.571.000 euro complessivi. L’annualità 2026 ’vale’ da sola oltre tre milioni e mezzo di euro e la previsione principale riguarda il secondo lotto della ristrutturazione della piscina Fiammetta, per un investimento che richiede una cifra di poco superiore al milione di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
