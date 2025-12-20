Investiamo sulle famiglie Le tasse? Non aumentano
Attenzione alle famiglie e investimenti sul futuro. Sono alcuni dei punti salienti presenti nel bilancio previsionale del Comune di Valsamoggia, approvato nei giorni scorsi, che trasforma in cifre le priorità e le nuove traiettorie di sviluppo per il territorio. Un universo di numeri e prospettive che segue "una scelta precisa, cioè quella di stare vicini alle persone, a partire da chi ne ha più bisogno" ha sottolineato la sindaca Milena Zanna, precisando come proprio per questo motivo "il bilancio 2026 non vedrà aumentare le tasse ma solo l’unificazione delle prime due aliquote Irpef come richiesto da una legge dello Stato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
