Il decreto del presidente della Repubblica, che ha rigettato il ricorso straordinario su un'informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento, è nullo. Lo ha deciso, e si tratta di una importante sentenza sulla tutela del principio di alternatività tra ricorso straordinario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Interdittiva antimafia, il Tar Lazio annulla decreto del presidente della Repubblica

Leggi anche: Sala slot colpita da interdittiva antimafia, il Tar conferma la chiusura

Leggi anche: Annullata l’interdittiva antimafia contro la Gianni Rotice srl: il Tar dà ragione all'ex sindaco di Manfredonia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tentato omicidio di Gustavo Bardellino, Consiglio di Stato sospende l'interdittiva antimafia ad uno degli 'aggressori'.

San Giovanni di Dio, il Tar di Bari sospende l’interdittiva antimafia per la coop foggiana - La cooperativa gestisce, tra l'altro, quattro strutture di lungodegenza e riabilitazione tra le province di Bari e Brindisi, gestendo servizi sociosanitari per le Asl e i Comuni pugliesi BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it

Interdittiva antimafia. Il Tar respinge il ricorso di due imprenditrici - Una cinese è titolare di negozi di parrucchiere, l’altra di un’enoteca. lanazione.it

TAR annulla interdittiva antimafia a società ex sindaco di Manfredonia Rotice - Il Tar della Puglia ha annullato l'interdittiva antimafia con cui la prefettura di Foggia, il 4 dicembre scorso, dichiarò illegittima la Gianni Rotice srl di Manfredonia (Foggia). rainews.it

INTERDITTIVA ANTIMAFIA A VIGEVANO: IL PREFETTO DI PAVIA FERMA UNA SOCIETÀ DELLA RISTORAZIONE VIGEVANO - Un’interdittiva antimafia è stata adottata dal Prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, nei confronti di una società con sede legale - facebook.com facebook

Lamezia, imprenditore trovato con un chilo di coca in macchina: «Costretto a trafficare droga dopo l’interdittiva antimafia» x.com