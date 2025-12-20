Inter spreca tutto e cade ai rigori contro Italiano errori rimpianti e una notte amara a Riad per i nerazzurri | le valutazioni ufficiali

Inter News 24 Inter eliminata dal Bologna in Supercoppa: tra buone risposte individuali e ingenuità decisive, i nerazzurri pagano dal dischetto. Ecco le valutazioni dell’Inter nella semifinale di Supercoppa, secondo La Gazzetta dello Sport, rielaborate in forma giornalistica e con focus sui momenti chiave della partita. L’Inter esce di scena ai rigori contro il Bologna pagando ancora una volta errori individuali e una gestione poco lucida dei momenti decisivi. Tra luci e ombre, la prestazione nerazzurra è stata segnata da buone prove singole, ma anche da ingenuità costate carissime. In difesa Stefan de Vrij (6,5) risponde presente alla chiamata di Cristian Chivu, cancellando Castro e offrendo una prova solida dopo un periodo di scarso impiego. 🔗 Leggi su Internews24.com

