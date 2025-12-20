Inter senti Caprile | Sono diventato un calciatore grazie a lui

Elia Caprile, portiere del Cagliari accostato ultimamente anche all'Inter, ha spiegato grazie a chi è diventato un calciatore di Serie A. Elia Caprile ha rilasciato un'intervista a Rivista Undici, dove ha spiegato grazie a chi è riuscito a diventare un calciatore. BRESSAN – « Bressan, che è stato uno dei mister dei portieri del Cagliari, un giorno mi prese da parte e mi disse: 'Eli devi decidere cosa fare da grande'. Era un periodo un poco particolare della mia vita, ero un adolescente, non giocavo, cominciavo ad uscire con gli amici, è stato il primo che mi ha di fronte ad un bivio: 'Scegli se vuoi diventare un giocatore o un ragazzo che smette e farà un lavoro normale e, magari, sarà lì con un rimpianto di poter fare e non l'ha fatto' ».

