Inter sconfitta ma non tutto è da buttare | Paventi indica la notizia positiva per Chivu
Inter News 24 Inter sconfitta ai rigori in Supercoppa, ma emerge un segnale per Chivu: il recupero di Calhanoglu può cambiare il volto dei nerazzurri. L’eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa, maturata ai calci di rigore contro il Bologna, ha lasciato inevitabilmente amarezza nell’ambiente nerazzurro. Una sconfitta che pesa, soprattutto per come è arrivata e per il contesto di una stagione già molto intensa. Tuttavia, analizzando la situazione con lucidità, non mancano elementi positivi su cui costruire il prossimo futuro. A sottolinearlo è stato Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, intervenuto negli studi dell’emittente satellitare dopo il match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Longari analizza il calciomercato dell’Inter: «Le critiche sono lecite, ma non tutto è da buttare»
Leggi anche: Serie d. Vigor, obiettivo allungare la striscia positiva. Ma dall’infermeria ancora nessuna buona notizia
Inter, Thuram: "Una sconfitta non deve farci cambiare, siamo sulla strada giusta" - Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nel derby col Milan: "Non mi so spiegare perché abbiamo perso, col mister troveremo le soluzioni per ... tuttomercatoweb.com
Coppa Italia, tutto facile per l'Inter: Venezia sconfitto 5-1 - Non c'è stata partita a San Siro, il Venezia è stato assente ingiustificato e l'Inter ha banchettato con gol e gioco. sport.quotidiano.net
Inter, è tutta un’altra Champions. Doccia fredda, per gli ottavi ci sarà da sudare - A pochi giorni dal derby, l’Inter rimedia una seconda sconfitta che si può commentare più o meno con le stesse parole, anche se l’andamento delle due partite è ... tuttomercatoweb.com
Paventi: “Inter sconfitta ma c’è una notizia buona e importante per Chivu e cioè…” - facebook.com facebook
Lo sfogo di Vecchi dopo la sconfitta dell'Inter U23: "Mai una decisione a nostro favore, 5 minuti al VAR" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.