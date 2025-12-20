Inter sconfitta ma non tutto è da buttare | Paventi indica la notizia positiva per Chivu

Inter News 24 Inter sconfitta ai rigori in Supercoppa, ma emerge un segnale per Chivu: il recupero di Calhanoglu può cambiare il volto dei nerazzurri. L’eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa, maturata ai calci di rigore contro il Bologna, ha lasciato inevitabilmente amarezza nell’ambiente nerazzurro. Una sconfitta che pesa, soprattutto per come è arrivata e per il contesto di una stagione già molto intensa. Tuttavia, analizzando la situazione con lucidità, non mancano elementi positivi su cui costruire il prossimo futuro. A sottolinearlo è stato Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, intervenuto negli studi dell’emittente satellitare dopo il match. 🔗 Leggi su Internews24.com

