INTER-ROMA 0-1 | IN EVIDENZA | La Roma resta imbattuta per 18 anni vincendo sull’Inter | Serie A 2024 25
Terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni per l’Inter di Simone Inzaghi, che perde in casa grazie al gol di Soule nel primo. Guarda questo video su Youtube L'articolo INTER-ROMA 0-1 IN EVIDENZA La Roma resta imbattuta per 18 anni vincendo sull’Inter Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: TORINO-INTER 0-2 | IN EVIDENZA | L’Inter tiene viva la corsa allo scudetto | Serie A 2024/25
Leggi anche: ROMA-FIORENTINA 1-0 | IN EVIDENZA | Dovbyk lancia la Roma tra le prime quattro! | Serie A 2024/25
Serie A, dopo i primi 45' Roma-Como 0-0: sfida per un posto in Champions. Juve corsara a Bologna (0-1), Genoa-Inter 1-2 e nerazzurri in vetta. Fiorentina-Verona 1-2, vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2. Atalanta-Cagliari 2-1. La Lazio in 9 vince a P; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Supercoppa story: gli otto trionfi dell'; La Roma supera il Como 1-0. Giallorossi a tre punti dall'Inter capolista.
Roma-Inter, Gasperini: "Il gol è stato un episodio, certe sconfitte ti insegnano qualcosa" - 0 targato Bonny che rende ancora più affollata la vetta del campionato occupata ... sport.sky.it
Serie A, il Milan conquista il derby: 1-0 all’Inter. Vincono Roma, Lazio e Parma. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Milan conquista il derby: 1- tg24.sky.it
Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A
DALL’INTER alla JUVE: ADDIO ROMA…Altro - facebook.com facebook
Il mercato si muove intorno a Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: Juventus molto attenta, ai nerazzurri piace Khéphren Thuram. La Roma ha in programma nuovi contatti per Joshua Zirkzee. Tutto su YouTube: youtu.be/9KFpvQO9ezA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.