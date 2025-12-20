Inter rimpianti anche economici | solo andare in finale valeva un bel tesoretto La cifra

L’eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna, arrivata dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e la disastrosa serie di rigori, lascia strascichi che vanno ben oltre il singolo risultato. I nerazzurri hanno fallito dal dischetto tre tentativi su cinque, dicendo addio al primo obiettivo stagionale e alimentando una sensazione sempre più difficile da ignorare. Il dato che preoccupa maggiormente riguarda infatti gli scontri diretti: sei sconfitte nelle ultime sette partite contro avversari di pari livello. Un trend allarmante, che racconta di una squadra capace di giocare, creare, spesso dominare, ma che nei momenti decisivi sembra smarrirsi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Acquisto San Siro, la cifra finale pagata da Inter e Milan

Leggi anche: Nordio a La Russa: “Gioco non valeva la candela? Valeva un candelabro”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L'Inter vince a Como ma non basta. Lacrime e rimpianti - L'Inter vince a Como, ma non è abbastanza per la squadra di Simone Inzaghi per effettuare il sorpasso al Napoli di Antonio Conte all'ultima curva di questo campionato. ansa.it

Inter, la vittoria dei rimpianti: l'illusione del sorpasso dura pochissimo - Dalla rete di De Vrij al Sinigaglia a quella di McTominay al Maradona, che gela il settore ospiti e fa ... ilgiorno.it

Inter, tra rimpianti e sfottò per Kone: “Altro che 40 milioni” - Come sempre, anche questa sessione di calciomercato andrà a breve in archivio portando con sé pagelle e bilanci complessivi, commenti sugli affari realizzati e rimpianti e racconti di sliding doors su ... calciomercato.it

#interisti Capitolo 2025 agli sgoccioli... rabbia e voglia di riscatto ci spingono avanti. I rimpianti si trasformano in energia, pronti a chiudere l’anno con la vittoria sull’Atalanta e a concentrarci sul campionato. #ForzaInter #ForzaInterSempre #fcinternazionalemila - facebook.com facebook

L'inter pareggia 1 a 1 contro il Bologna poi ai rigori passa il Bologna . Inter e Milan che avevo ipotizzato finaliste della Supercoppa ritornano a casa ,i neroazzurri con grossi rimpianti i rossoneri era quello che volevano x.com