Inter presuntuosa contro il Bologna e Chivu non è riuscito a fare questo
Inter News 24 Un Inter apparsa presuntuosa nella sfida di Supercoppa italiana persa contro il Bologna, e mister Chivu non è riuscito a fare questo. L'avventura della Beneamata in Supercoppa Italiana si infrange sul più bello, lasciando spazio a un profondo rammarico per le numerose occasioni fallite. Come sottolineato dal Corriere della Sera, l'eliminazione dei nerazzurri, attuali capolisti in Serie A, fa rumore soprattutto perché nega la suggestiva finale contro il Napoli di Antonio Conte, il tecnico leccese celebre per il suo carattere ferreo. Quello che doveva essere l'antipasto della sfida scudetto si è trasformato in un incubo sportivo durato oltre cento minuti.
