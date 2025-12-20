Inter Josep Martinez di nuovo pronto | Sommer rischia il posto

L'Inter ha concluso la semifinale di Supercoppa Italiana con una sconfitta ai rigori contro il Bologna. Nonostante il risultato, alcune prestazioni, tra cui quella di Josep Martinez, sono state positive e mostrano segnali di crescita. La squadra ora si concentra sul proseguimento della stagione, con l’obiettivo di migliorare e affrontare le sfide future. Sommer rischia il posto, mentre Martinez si conferma una risorsa importante.

L ‘Inter è uscita dalla semifinale di Supercoppa Italiana perdendo ai rigori contro il Bologna. L’amarezza è comunque tanta, ma la prestazione nel totale non è da buttare, soprattutto da parte di alcuni elementi, come ad esempio Josep Martinez. Il portiere è ritornato in campo dopo la sfida contro il Venezia e non ha deluso le aspettative. Per il portiere spagnolo non si tratta di un periodo facile a causa dell’incidente che ha provocato una vittima; da allora Chivu ha provato a preservarlo, e adesso dovrà capire al meglio come gestirlo in attesa che l’Inter si decida di mettere mano sul mercato anche in vista di un nuovo portiere per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

