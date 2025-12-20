inter genoa primavera vittoria per 3 1 dei ragazzi di carbone

di Angelo Ciarletta Inter Genoa Primavera, i ragazzi di Benito Carbone si impongono con un netto 3-1. Vediamo com’è andata la partita e chi ha segnato. Prova di forza per l’ Inter Primavera, che tra le mura amiche supera il Genoa con un netto 3-1. Nonostante il dominio territoriale, i nerazzurri chiudono la prima frazione in svantaggio a causa della rete di Celik, lesto a sfruttare un corner. Nella ripresa, però, la squadra guidata da Benito Carbone, tecnico esperto e grande conoscitore del calcio giovanile, cambia marcia. Il trascinatore è Ayman El Mahboubi, esterno offensivo rapido e tecnico, determinante nelle azioni che portano al pareggio di Gabriele Mancuso, centrocampista con il vizio del gol, e al raddoppio di Jan Kukulis, centravanti fisico e d’area di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

