Inter Genoa Primavera parla Carbone | Vittoria importante Questo ragazzo è incredibile
Inter Genoa Primavera, mister Benito Carbone è molto felice per la vittoria casalinga. Poi un grande elogio a questo ragazzo. Il tecnico dell'Inter Primavera Benito Carbone ha parlato dopo la vittoria per 3-1 ottenuta in casa contro il Genoa. LA CLASSIFICA – « Al di là del primo posto in classifica che può farci felici, in questo momento ci tocca poco. Abbiamo fatto un percorso veramente importante in questi primi 4-5 mesi, i ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale, come squadra e individualmente. Una prima parte di campionato secondo me di altissimo livello da parte di tutti quanti, faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono stati straordinari in tutto.
Leggi anche: Inter Genoa Primavera, vittoria per 3-1 dei ragazzi di Carbone
Leggi anche: Inter Primavera, è poker al Frosinone: altra vittoria per Carbone
