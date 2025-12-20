Inter Genoa Primavera parla Carbone | Vittoria importante Questo ragazzo è incredibile 

Inter News 24 Inter Genoa Primavera, mister Benito Carbone è molto felice per la vittoria casalinga. Poi un grande elogio a questo ragazzo. Il tecnico dell’Inter Primavera Benito Carbone ha parlato dopo la vittoria per 3-1 ottenuta in casa contro il Genoa. LA CLASSIFICA – « Al di là del primo posto in classifica che può farci felici, in questo momento ci tocca poco. Abbiamo fatto un percorso veramente importante in questi primi 4-5 mesi, i ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale, come squadra e individualmente. Una prima parte di campionato secondo me di altissimo livello da parte di tutti quanti, faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono stati straordinari in tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

