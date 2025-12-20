Inter Genoa Primavera nerazzurri vincenti in rimonta per 3-1 | tris nei secondi 45?

Inter Genoa Primavera. L’ Inter Primavera ha regalato una prestazione convincente superando il Genoa per 3-1 in una sfida caratterizzata da grande qualità e determinazione. Nonostante un primo tempo complicato, con il gol in apertura di Celik su calcio d’angolo per il Grifone, i giovani nerazzurri hanno dimostrato padronanza del campo e voglia di rimontare. Nella ripresa la squadra guidata da Carbone ha ribaltato il risultato grazie a una prestazione corale. El Mahboubi è stato protagonista assoluto: decisivo nella prima rete con un’azione travolgente e poi assist-man per il secondo gol, dimostrando grande personalità e capacità di incidere sul match. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

