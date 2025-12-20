Inter News 24 Inter Bologna, dominio senza premio per i nerazzurri: errori dal dischetto e festival delle occasioni mancate. L’avvio di ripresa segue un copione già visto. L’Inter rientra in campo con aggressività, alza il baricentro e costringe il Bologna a schiacciarsi nella propria metà campo. Il primo segnale arriva al 9’: Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano, accende per un attimo la sua partita e impegna Ravaglia, portiere rossoblù, costretto a un intervento spettacolare. Due minuti più tardi è Nicolò Barella, centrocampista e anima del gioco nerazzurro, a disegnare un lancio perfetto per Federico Dimarco: il sinistro è potente e preciso, ma Ravaglia risponde ancora con grande classe. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna, sprechi fatali e rigori amari: a Riad passa Italiano

Leggi anche: Bologna Inter 2-1 (dcr): rigori fatali per i nerazzurri. In finale ci vanno gli emiliani

Leggi anche: Bologna-Inter 1-1 ( 4-3 d.c.r): Chivu cade ai rigori, Italiano vola in finale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bologna-Inter 1-1 (3-2 dcr) risultato finale: rigori fatali, il Bologna vola in finale - Awwal Park di Riad va in scena la seconda semifinale di Supercoppa: chi vince raggiunge il Napoli in finale ... msn.com