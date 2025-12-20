Inter-Bologna il tifoso arabo fa scoppiare lo scandalo Supercoppa
"Scene fantastiche in quel di Riyadh. Ah, che bello il calcio d'Arabia ". Il video di pochi secondi lo ha condiviso sui social la pagina Il Casciavait, di rigorosa fede milanista. Luogo: la semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Bologna. Si vede un tifoso locale con sciarpa nerazzurra al collo alzarsi in piedi sulle tribune e invitare gli altri tifosi a urlare " forza Milan! ". Sì, proprio i cugini. Non è uno sfottò agli interisti sconfitti, semmai è una denuncia. E anche per questo il filmato è diventato virale tra i sostenitori (italiani) di ogni squadra e colore. E' la protesta del tifo old style, il mondo che orgogliosamente cerca di resistere alla internazionalizzazione del calcio nostrano, sempre più piegato a operazioni di marketing di dubbia riuscita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
