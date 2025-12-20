Dalle parole - composte da insulti e minacce - alle mani. Una trentacinquenne è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. La donna è stata picchiata, ed ha riportato escoriazioni e traumi, dal marito. I medici, dopo tutti i controlli sanitari, hanno sciolto la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Picchiata e insultata (davanti alla figlia) perché non indossa il velo: donna finisce in ospedale

Leggi anche: Picchiata e minacciata di morte: «Ti ammazzo e ti porto via i figli». Marito condannato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Insultata, minacciata e picchiata: 35enne in ospedale, denunciato marito violento.

Carugo, coppia gay minacciata e insultata dalla vicina: salvi grazie al 112 #omofobia #coppiagay #carugo - facebook.com facebook