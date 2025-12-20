Inside Russia’s Air Route for Transporting Uranium from Niger via Libya and Syria

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Russia has begun moving a thousand tons of uranium through an airlift from Niger, making stopovers in Libya and Syria, as shown by satellite images and testimonies collected by Il Foglio. The final. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

inside russia8217s air route for transporting uranium from niger via libya and syria

© Ilfoglio.it - Inside Russia’s Air Route for Transporting Uranium from Niger via Libya and Syria

Leggi anche: A Napoli il cinema dei diritti premia l’esilio di “Little Syria”

Leggi anche: In Niger al seguito di Minniti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.