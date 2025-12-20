P er l’Inverno 2025, la sneaker da donna abbandona il minimalismo freddo per farsi bozzolo in versione Teddy o con effetti shearling. Ma comunque spaziando nelle sfumature cioccolato, che rubano la scena al nero e al bianco. Con texture furry di eleganza montana, protagoniste di un nuovo alfabeto del lusso quotidiano e iper-confortevole. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Che siano dotate di silhouette fini retrò o – all’opposto – di volumi chunky contemporanei, le scarpe imprescindibili della stagione fredda celebrano il soft power. Una rivoluzione tattile fatta di materiali pregiati, dettagli artigianali e quella irresistibile voglia di sentirsi coccolate a ogni passo e in ogni situazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Inserti in shearling, tomaie teddy e sofisticate sfumature marroni. Ecco le sneaker must-have per salutare in tutta comodità il 2025

