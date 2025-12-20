Inseguimento terminato con un piccolo incidente per un’auto dei carabinieri che è finita su uno spartitraffico a Collegno. L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 20 dicembre in viale Partigiani angolo via Venaria.I due militari che viaggiavano a bordo del mezzo sono stati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Inseguimento a Collegno, auto dei carabinieri finisce sullo spartitraffico: due militari al Cto per accertamenti

